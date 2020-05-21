رياضة | النجم الساحلي يستهدف ضم "النقاز"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يستهدف ضم "النقاز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي النجم الساحلي من التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "تونس الرقمية" أن النجم الساحلي التونسي مهتم بشدة بالتعاقد مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في الصيف القادم.

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وكشفت الصحيفة أن رئيس نادي النجم الساحلي تواصل بالفعل مع النقاز خلال الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى النادي في الصيف.

وحسب ما أشارت إليه الصحيفة فإن المفاوضات بين نادي النجم الساحلي وحمدي النقاز تسير بشكل جيد ومن المتوقع انهاء الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن حمدي النقاز في الفترة الحالية لا يتواجد في قائمة أي نادي بعد أن فسخ عقده مع نادي الزمالك في الشتاء الماضي وبالتالي سينتقل إلى النجم الساحلي في صفقة انتقال حر ولن يكلف النادي شئ.