رياضة | من بينهم صلاح.. كلوب يوجه رسالة لنجوم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر من بينهم صلاح.. كلوب يوجه رسالة لنجوم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن مفاجأة كبيرة بعد العودة للتدريبات بعد توقف استمر لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كلوب لشبكة "سكاي" بعد أول جلسة مران مع 10 لاعبين في يوم مشمس في ميلوود، إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين لكنه لن يضغط عليهم.

وذكر المدرب الألماني: "القرار متروك لهم، قلت للاعبين قبل جلسة المران إنكم هنا بإرادتكم الحرة، في العادة عندما يوقع اللاعب عقدا فإنه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك".

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وتابع: "لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا، لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر، إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة 100%".

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو.

وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.