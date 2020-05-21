رياضة | هل يرحل بن شرقي عن الزمالك ؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل بن شرقي عن الزمالك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي طرابزون التركي يسعي بقوة للحصول على خدمات الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير المغربية، بأن النادي التركي يسعي لضم بن شرقي خلال ميركاتو الصيف المقبل، وذلك من أدل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

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وينتظر طرابزون معرفة موقف النيجيري أنتوني نواكيم نجم الفريق من الرحيل في الصيف ليحدد إذا كان سيضم بن شرقي أم سيتراجع عن الصفقة.

وأظهرت العديد من الأندية خارج مصر رغبتها القويةى في التعاقد مع بن شرقي في نهاية الموسم الجاري أبرزها ستاندرد ليج وبوردو ومونبليه وبعض أندية الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد منذ فترة أنه يرفض فكرة رحيل أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته في الموسم القادم.