رياضة | خاص - عبد الحفيظ: ربيعة وقع على عقود التجديد وقصة الـ10 مليون كاذبة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - عبد الحفيظ: ربيعة وقع على عقود التجديد وقصة الـ10 مليون كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول عدم رغبة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في تفعيل تعاقده الجديد مع القلعة الحمراء إلا بعد الحصول على ١٠ مليون جنيه راتبا موسميا.

عبد الحفيظ قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، وما الفائدة في مثل هذه الأخبار الغير صحيحة بالمرة".

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وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي :"رامي وقع على عقود تجديد تعاقده مع النادي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل ومن ضمنها المقابل المادي".

وواصل :"أتمنى ممن يقوم بمثل هذه الأخبار أن يتحرى الدقة، لا داعي لمثل هذه الأخبار الغير صحيحة، رامي ابن النادي الأهلي، وتجديد تعاقده جاء بعد الاتفاق على كل شيء".

والجدير بالذكر ان نشاط كرة القدم في مصر يتوقف في الفترة الحالية، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.