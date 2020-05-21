رياضة | بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم العملاق "مانويل نوير" مع بايرن ميونيخ؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم العملاق "مانويل نوير" مع بايرن ميونيخ؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس الأربعاء، تجديد عقد حارس مرمي الفريق مانويل نوير، بشكل رسمي، حتي صيف 2023، ليُسدل الستار على المفاوضات التي دارت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، لتمديد عقد الحارس العملاق والذي كان سينتهي في يونيو 2021.

ومن جانبه عبر مانويل نوير عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ والاستمرار مع العملاق البافاري في المواسم المقبل، مؤكدًا أن البايرن واحد من أفضل الأندية الأوروبية في كرة القدم، ويشعر بالراحة معه كأنه في منزله.

وأكد "نوير" أن سبب تأخير حسم تجديد عقده مع بايرن ميونيخ هو استمرار أزمة فيروس كورونا، وأنه لم يكن يرغب في اتخاذ أي قرار قبل حسم مصير الموسم الحالي، وذلك ما حدث حيث تم التجديد فورًا عقب استئناف مباريات الدوري الألماني مرة أخري.

أرقام مانويل نوير مع بايرن ميونيخ

انضم مانويل نوير صاحب الـ 34 عامًا إلي بايرن ميونيخ في صيف 2011 قادمًا من نادي شالكة، واستمر حارسًا لعرين العملاق البافاري سنوات طويلة حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات والأرقام القياسية، ولا يزال أمامه المزيد من المواسم لتحقيق الكثير من الإنجازات مع الفريق الألماني.

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خاض "نوير" 374 مباراة مع بايرن ميونيخ في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 33825 دقيقة، واستقبلت مرماه 266 هدفا، بينما حقق 192 "كلين شيت"، وحصل على 8 بطاقات صفراء.

شارك مانويل نوير في 242 مباراة بالدوري الألماني، بإجمالي دقائق لعب فعلية 21645 دقيقة، استقبلت شباكه 156 هدفا، وحقق 129 "كلين شيت".

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب 87 مباراة بواقع 7950 دقيقة لعب، واستقبلت مرماه 81 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 37 مباراة، كما لعب 36 مباراة بكأس ألمانيا، وحقق 22 كلين شيت، واستقبل 21 هدفا في 3390 دقيقة لعب فعلية.

كما خاض 6 مباريات بكأس السوبر الألماني، بواقع 540 دقيقة لعب، استقبل 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، كما شارك في مباراتين بكأس العالم للأندية بواقع 180 دقيقة، ولم يستقبل أي أهداف خلالهما.

حقق الحارس العملاق العديد من البطولات مع بايرن ميونيخ: الدوري الألماني (7 مرات)، كأس ألمانيا (4 مرات)، كأس السوبر الألماني (4 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة).