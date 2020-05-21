رياضة | مهاجم مانشستر سيتي في طريقه إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم مانشستر سيتي في طريقه إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن إنتر ميلان الإيطالي حدد بديل لمهاجمه لاوتارو مارتينيز المُرشح للإنضمام إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن إنتر ميلان يرغب في تعويض نجمه الأرجنتيني بمواطنه سيرجيو أجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن عقد أجويرو البالغ من العمر 31 عامًا ينتهي مع المان سيتي في صيف 2021 ولا يبدو أنه هناك اتجاه لدى الطرفين لتجديد العقد.

وذكرت الشبكة العالمية أن أجويرو نجم أتليتكو مدريد الإسباني وإندبندينتي الأرجنتيني السابق يعتبر من النجوم التاريخيين لمانشستر سيتي الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2011.