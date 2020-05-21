رياضة | ماذا لو أصيب الخطيب بكورونا؟.. رئيس وادي دجلة يثير الجدل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا لو أصيب الخطيب بكورونا؟.. رئيس وادي دجلة يثير الجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج ماجد سامي رئيس مجلس إدارة وادي دجلة ، برسالة مثيرة للجدل، بعدما تساءل عن موقف الأهلي وجماهيره التي ترغب في عودة النشاط الرياضي، في حالة إصابة محمود الخطيب رئيس الأحمر، بفيروس كورونا.

ونشر سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "ماذا لو أصيب رئيس ناديكم بالمرض اللعين؟".

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وتابع " الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية وصانع سعادة أهلاوية السبعينيات والثمانينات، أجمع على حبه الجميع، يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتدريب واختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب والكرات والمكاتب التي قد يكون قد لوثها المرض اللعين".

وأكمل "في أثناء لقاء الرئيس مع أحد أعضاء الجهاز، قد ينتقل المرض اللعين (لا قدر الله) للجسد الذي أنهكته إصابات الماضي وتمكن المرض من الرئيس، فماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك؟".

ويعتبر سامي من المطالبين بإلغاء الدوري المصري، وتعرض لانتقادات كبيرة من جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب ذلك.