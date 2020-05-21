رياضة | تعرف على أرقام وجدي كشريدة المرشح للانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام وجدي كشريدة المرشح للانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل وجدي كشريدة الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي التونسي دائرة اهتمام نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق الأبيض في الموسم المقبل.

ويبحث النادي الزمالك تدعيم الجبهة اليمني خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وذلك بعد هروب التونسي حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، ويتواجد حازم إمام واللاعب الصاعد أحمد عيد فقط في هذا المركز.

ويعد وجدي كشريدة واحد من اللاعبين المميزين، يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية، ويُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وكذلك خط الوسط المدافع، وسيكون إضافة قوية لأي فريق ينجح في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ماذا قدم "كشريدة" مع النجم الساحلي؟

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وجدي كشريدة من مواليد 5 نوفمبر لعام 1995 ويبلغ عمره 24 عامًا، ويصل طوله لـ 1.84 سم، ويمتلك الجنسيتين التونسية والفرنسية، وتبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير 800 ألف يورو، ويرتبط بعقد مع النجم الساحلي حتي يونيو 2021.

خاض وجدي كشريدة 85 مباراة مع النجم الساحلي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 6670 دقيقة لعب، وسجل هدفين، وصنع 9 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "كشريدة" في 20 مباراة مع النجم الساحلي بالموسم الحالي، قبل توقفه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 1801 دقيقة، وصنع هدفين.

لعب صاحب الـ 24 عامًا، مع النجم الساحلي 11 مباراة بالدوري التونسي هذا الموسم بواقع 990 دقيقة لعب، وصنع هدف وحيد، كما شارك في مباراتين ببطولة كأس تونس بواقع 240 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

بينما خاض 7 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بواقع 6 مباريات أساسي ومرة واحدة دخل الملعب بديلا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 569 دقيقة ، وصنع هدف وحيد.

أما عن مسيرته مع منتخب تونس، خاض وجدي كشريدة 9 مباريات دولية مع نسور قرطاج بواقع (5 مباريات في أمم إفريقيا – 3 مباريات ودية – 1 مباراة بتصفيات أمم إفريقيا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 794 دقيقة، وصنع هدفين، وحصل على بطاقة صفراء.