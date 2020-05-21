رياضة | الدبابة الإفريقية.. الزمالك يخطط لضم تشونجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الدبابة الإفريقية.. الزمالك يخطط لضم تشونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع الزامبي جاستين تشونجا، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكشفت صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب إفريقية أن مسؤولو الزمالك يخططوا لتقديم عرض رسمي لنادي أورلاندو بايرتس لضم مهاجمه جاستين شونجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان شونجا يحظى باهتمام فريق ريم الفرنسي، ولكن عدم مشاركته كثيرا هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضي تسببت في صعوبة إتمام الصفقة.

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يذكر أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا، انضم لنادي لأورلاندو عام 2017، وشارك معهم في 77 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفا، وصنع مثلهم.

فيما خاض شونجا خلال هذا الموسم 11 مباراة بمختلف المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الاعب مع منتخب زامبيا منذ عام 2017 في 15 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف.