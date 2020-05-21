رياضة | برشلونة يحسم صفقة أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية أن برشلونة نجح في حسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان.

وأفادت صحيفة أوليه الأرجنتينية أن الصفقة حسمت وأن لاوتارو مارتينيز أصبح أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ، حيث عنونت الصحيفة الأرجنتينية خبرها بالعنوان التالي:"الحلم الذي تحقق".

وأكدت الصحيفة الأرجنتينية أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بات قريبًا جدًا بعد أسابيع من المحادثات الحثيثة حولها لينتهي الأمر بموافقة برشلونة على دفع قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الأرجنتينية أن اللمسات الأخيرة على الصفقة تم وضعها في الساعات الأخيرة فقط بعد مناقشات طويلة جرى خلالها التفاوض حول نقاط عديدة مثل إدخال لاعبين آخرين في الصفقة.