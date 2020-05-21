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رياضة | لاعب جديد يخطب ود ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يخطب ود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب داني سيبايوس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني والمعار إلى آرسنال الإنجليزي عن رغبته في العودة إلى ريال مدريد والنجاح هناك.

وقال سيبايوس في تصريحات للتلفزيون الإسباني:"أفضل نسخة من سيبايوس لم تأتِ بعد، الاستقرار في نادٍ أمر هام جداً، والشعور بأنني قائد هو ما أحبه حقاً".

وأضاف:"أي لاعب في العالم يرغب في اللعب مع ريال مدريد، لدي عقد يمتد لـ 3 سنوات قادمة مع النادي وأعتقد أنه النادي المثالي للنجاح".

وعن عودة ، اختتم سيبايوس تصريحاته قائلاً :"قبل 48 ساعة اجتزنا الفحوصات والفريق بأكمله جاءت نتائجه سلبية، سيتم إستئناف الدوري الإنجليزي بعد عودة بأسبوع، البريميرليج سيعود يوم 20 يونيو".

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