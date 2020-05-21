رياضة | صندوق الاستثمار السعودي يقترب من شراء نيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر صندوق الاستثمار السعودي يقترب من شراء نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام سعودية أن صندوق الاستثمار السعودي يقترب من الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل مبلغ يصل إلى حوالي 300 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت فضائية الإخبارية السعودية أن رابطة الدوري الإنجليزي قد منحت الضوء الإخضر لصندوق الاستثمار السعودي لشراء نيوكاسل يونايتد.

وأشارت الفضائية السعودية إلى أن رابطة الدوري الانجليزي تؤكد صحة صفقة الاستحواذ السعودي على نيوكاسل.

وكشفت الفضائية السعودية أن العديد من اللاعبين ارتبطوا بالإنتقال إلى نيوكاسل في الفترة الماضية على رأسهم فيلييب كوتينيو وجاريث بيل وأرتور فيدال وإدينسون كافاني.