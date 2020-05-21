رياضة | لاختراقه الحجر الصحي.. أرسنال يرسل نجمه لأتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر لاختراقه الحجر الصحي.. أرسنال يرسل نجمه لأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط ناديا أرسنال وأتلتيكو مدريد لعقد صفقة تبادلية هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشف صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن الصفقة التبادلية تقضي بانتقال ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال إلى أتلتيكو، مقابل انتقال توماس ليمار للنادي اللندني.

وأثار لاكازيت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب عدم التزامه وإثارته الأزمات، بعدما شوهد وهو يخترق قواعد الحجر الصحي ويستنشق غاز البالونات مما أدى إلى غضب المسؤولين في النادي.

وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك، إلا أن لاكازيت ما زال على رادار أتلتيكو مدريد، الذي يرغب في ضم اللاعب مقابل السماح لليمار بالانتقال إلى آرسنال.

وكان آرسنال قريبًا من ضم ليمار منذ موسمين عندما كان لاعبًا في موناكو، قبل أن يتمكن أتلتيكو من حسم الصفقة لصالحه مقابل 70 مليون يورو.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

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تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.