رياضة | العين الإماراتي يخطط لخطف فايلر من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يخطط لخطف فايلر من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء ملف التجديد الخاص بالسويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية ، أن السويسري رينيه فايلر لم يحسم قراره بعد بخصوص تمديد عقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن هناك اتفاق بين الطرفين باستمرار المدرب حال تتويجه بلقبي الدوري دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم لكن حال عدم حدوث ذلك يحق للقلعة الحمراء فسخ العقد.

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وتابعت التقارير أن رينيه فايلر يملك عرضا مغريا من نادي العين الإماراتي لقيادة صفوفه بداية من الموسم المقبل مقابل ضعف ما يتقاضاه رفقة الأهلي.

وأوضحت التقارير أن فايلر ينتظر التشاور مع زوجته وعائلته بخصوص استمراره مع النادي الأهلي وكذلك تحديد مصير بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا قبل قراره النهائي بخصوص تمديد عقده.

وتعمل إدارة النادي الأهلي على تمديد عقد فايلر لمدة موسمين إضافيين، لكن السويسري يضغط على القلعة الحمراء من أجل رفع راتبه السنوي بنسبة 10% ليحصل على 2.2 مليون دولار سنويا رفقة جهازه المعاون بعد العرض المغري من قبل العين الإماراتي.