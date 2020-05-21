رياضة | ضربة ريال مدريد في ضم هالاند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة ريال مدريد في ضم هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للانتظار حتى عام 2022 للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأجرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتصالاته بهانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، بعد المباراة لتهنئته على العرض الناجح لفريقه في الدوري الألماني بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندرد" الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند لديه بند في عقده يسمح له بمغادرة دورتموند مقابل 75 مليون يورو، إلا أن هذا الشرط لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022 لذلك قد يفكر دورتموند في بيعه بنهاية الموسم المقبل، لتحقيق استفادة مادية أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يحافظ فيه بيريز على علاقته الطيبة مع فاتسكه، فإن صداقة هالاند مع مواطنه مارتن أوديجارد لاعب الريال المعار إلى ريال سوسيداد، قد تدفعه نحو ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يبقى أوديجارد مع سوسيداد لموسم آخر، قبل العودة إلى برنابيو، وبحلول ذلك الوقت، قد يكون دورتموند جاهزًا للتفاوض.

ومن المعروف أن الهدف الرئيسي لريال مدريد في صيف 2021، هو الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإذا نجح الريال في حسم الصفقة في هذا التوقيت، لن يمانع الانتظار لموسم آخر من ضم هالاند.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

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تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.