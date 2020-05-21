الامارات | بالفيديو: رقصة برازيلية مضحكة دعماً لتركي آل الشيخ في تحدي رئيس النصر السعودي السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: رقصة برازيلية مضحكة دعماً لتركي آل الشيخ في تحدي رئيس النصر السعودي السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ فيديو لقائد المنتخب البرازيلي ولاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً داني ألفيس يدعم فيه آل الشيخ قبل مباراة (البلاي ستيشن) الخيرية المرتقبة بينه وبين رئيس نادي النصر السعودي السابق سعود ال سويلم المقررة في 29 من الشهر الفضيل على الهواء مباشرة.

وظهر داني ألفيس خلال الفيديو بهيئة مضحكة إذ رقص وغنى وهتف لتركي آل الشيخ على طريقته الخاصة، لينضم إلى قائمة نجوم الكرة العالمية المتفاعلين مع المباراة الخيرية المرتقبة يتقدمهم ليونيل ميسي وديبالا وبيانيتش، وجيرو وبيرلو وكيليني، وتريزيغيه، وماركيزيو، وكافو، وخوليو سيزار، وريفالدو، وكلايفرت، وساها، وجولي، وفالكاو، وماتيرازي، وروبيرتو كارلوس، وكيفن بواتينغ الذين انقسموا في تشجيع آل الشيخ وآل سويلم.

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من جهته، علق المغرد "زكي العرب" على فيديو داني ألفيس: "ما ظل احد بالعالم ما سمع خبر عن المباراة فعلا الخير ينتصر لله درك يابلادي مباراة خيرية تجمع جميع نجوم المستديرة وهي شبه متوقفة في كل انحاء العالم سلام سلام".

وكان رئيس نادي النصر السعودي السابق قد أطلق التحدي في مباراة خيرية مع تركي آل الشيخ على أن يذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان التي توفر مساكن للأسر المحتاجة في السعودية، وقال في تغريدة: " أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان.. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي".

من جهته، رد تركي آل الشيخ عبر حسابه: " قبلت التحدي يالشامخ (لقب آل سويلم) لصالح منصة جود الاسكان وأباخذ ألميريا وتاخذ النصر وأتحداك بعد.. ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29 رمضان، وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

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