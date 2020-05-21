الامارات | 50 لاعبا يشاركون في «تحدي أبطال الجوجيتسو» بأبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن 50 لاعبا يشاركون في «تحدي أبطال الجوجيتسو» بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات تحدي أبطال الجوجيتسو التي اختتمت أمس في صالة «أرينا» في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي مشاركة 50 لاعبا من نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو. وتوزع نجوم المنتخب على فريقين، الأزرق بقيادة فيصل الكتبي، والأبيض بقيادة زميله محمد القبيسي.
وجرت 25 نزالا، حصد خلالها الفريق الأبيض 14 ميدالية ذهبية، مقابل 11 ميدالية ذهبية للفريق الأزرق، بينما تقاسم الفريقان جائزة الـ200 ألف درهم.
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