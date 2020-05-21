الامارات | حسناء التنس الروسية شارابوفا تكشف عن أغرب هدية تلقتها

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شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء التنس الروسية شارابوفا تكشف عن أغرب هدية تلقتها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت حسناء التنس الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا، عن أغرب هدية حصلت عليها خلال حياتها، وذلك في ردٍ على سؤال لأحد متابعيها عبر خاصية "الستوري"، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وقالت شارابوفا البالغة من العمر 33 عاماً:"تلقيت ذات مرة هدية غريبة للغاية، وهي كرسي حمام ياباني فاخر".
يذكر أن شارابوفا التي أعلنت في 26 فبراير الماضي اعتزالها التنس، سبق لها الفوز بخمسة ألقاب بطولات كبرى منذ لقبها الأول ببطولة ويمبلدون صيف عام 2004، كما حققت خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقباً، وتربعت على عرش تصنيف اللاعبات المحترفات لـ 21 أسبوعاً في موسم 2005.
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