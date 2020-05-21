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الامارات | حسناء التنس الروسية شارابوفا تكشف عن أغرب هدية تلقتها

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت حسناء التنس الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا، عن أغرب هدية حصلت عليها خلال حياتها، وذلك في ردٍ على سؤال لأحد متابعيها عبر خاصية "الستوري"، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وقالت شارابوفا البالغة من العمر 33 عاماً:"تلقيت ذات مرة هدية غريبة للغاية، وهي كرسي حمام ياباني فاخر".

يذكر أن شارابوفا التي أعلنت في 26 فبراير الماضي اعتزالها التنس، سبق لها الفوز بخمسة ألقاب بطولات كبرى منذ لقبها الأول ببطولة ويمبلدون صيف عام 2004، كما حققت خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقباً، وتربعت على عرش تصنيف اللاعبات المحترفات لـ 21 أسبوعاً في موسم 2005.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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