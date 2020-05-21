الامارات | ريبيري يظهر في تدريبات فيورنتينا بعد غياب 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري يظهر في تدريبات فيورنتينا بعد غياب 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، إلى تمارين فريقه فيورنتينا الايطالي، بعد غيابه ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في كاحله. وشارك ابن السابعة والثلاثين في حصة تمارين فردية أمس بعد حصول أندية "سيري أ" على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف تمارينها هذا الأسبوع، إثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر ريبيري شريط فيديو قصير على موقع "تويتر"، بعنوان "عودة الملك فرانك"، مظهرا اللاعب الدولي السابق يركض وينفّذ تمارين لياقة، سيطرة على الكرة وتسديد.

وتألق ريبيري مع بايرن ميونيخ الألماني لمدة 12 عاما، قبل انتقاله إلى فيورنتينا مطلع هذا الموسم، وهو عاد إلى إيطاليا، قبل نحو أسبوعين بعد تمضية أسابيع عدة في ألمانيا خلال فترة اغلاق البلاد ضمن إجراءات الوقاية من تفشي "كوفيد-19".

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وسجل مرتين في 11 مباراة مع "فيولا"، الذي يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، قبل خضوعه لجراحة في كاحله الأيمن نتيجة اصابة في مباراته الاخيرة ضد ليتشي في 30 نوفمبر. وتم تعليق المسابقات في ايطاليا حتى منتصف يونيو. ويتوقع أن يتخذ قرار حول موعد عودة الدوري الأسبوع المقبل.

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