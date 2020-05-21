شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: الزمالك مستمر في الدفاع عن حقوقه.. و«عبداللطيف» سيحصل على فرصته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه مستمر في الدفاع عن حقوقه وخصوصا في قضية نادي القرن التي تعرض فيها الأبيض لظلم كبير في الفترة الماضية.

وأثنى زادة على دور أبناء ومدربي الزمالك الذين يقفون خلف ناديهم وفريقهم ومجلس إدارتهم، مؤكدا أن حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك خلقا وأدبا وأنه جاء بهدوء ولم يقم بأي مشكلة طوال وجوده.

وأضاف زادة في تصريحات لبرنامج «on side» مع الإعلامي أحمد هاني، إلى أنه عندما كان رئيسا لمنطقة الجيزة لكرة القدم جمعه تعامل عن قرب مع عبداللطيف، ووعد زادة أن عبداللطيف سيحصل على فرصته قريبا في نادي الزمالك لأنه يستحقها بإمكانياته الفنية والتدريبية العالية وأخلاقه الرائعة.