هاني زادة: الزمالك مستمر في الدفاع عن حقوقه.. و«عبداللطيف» سيحصل على فرصته

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه مستمر في الدفاع عن حقوقه وخصوصا في قضية نادي القرن التي تعرض فيها الأبيض لظلم كبير في الفترة الماضية.
وأثنى زادة على دور أبناء ومدربي الزمالك الذين يقفون خلف ناديهم وفريقهم ومجلس إدارتهم، مؤكدا أن حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك خلقا وأدبا وأنه جاء بهدوء ولم يقم بأي مشكلة طوال وجوده.
وأضاف زادة في تصريحات لبرنامج «on side» مع الإعلامي أحمد هاني، إلى أنه عندما كان رئيسا لمنطقة الجيزة لكرة القدم جمعه تعامل عن قرب مع عبداللطيف، ووعد زادة أن عبداللطيف سيحصل على فرصته قريبا في نادي الزمالك لأنه يستحقها بإمكانياته الفنية والتدريبية العالية وأخلاقه الرائعة.
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