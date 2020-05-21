شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي يوجه رسالة إلى الأهلي: «ماذا لو أصاب الفيروس اللعين رئيسكم؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي بسبب إصرار الأخير على استكمال الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز والذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب سامي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماذا لو أصاب المرض اللعين رئيسكم؟ محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية وصانع سعادة أهلاوية السبعينات والثمانينات والذي أجمع على حبه الجميع يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتدريب واختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب والكرات والمكاتب التي قد يكون قد لوثها المرض اللعين وفي أثناء لقاء الرئيس مع أحد أعضاء الجهاز ينتقل المرض اللعين (لا قدر الله) للجسد الذي أنهكته إصابات الماضي وتمكن المرض من الرئيس فماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك؟؟؟».

وأضاف رئيس وادي دجلة: «ملحوظتين هامتين قبل أن تعلق أرجوك قراءتهما:- 1) أنا رئيس النادي الوحيد الذي ذهبت لزيارة الكابتن محمود في ألمانيا منذ ثلاث سنوات عند إجراءه جراحة دقيقة في ظهره وهو من أكد لي ذلك مؤخراً. 2) مدرب فريق 2005 الذي أصيب منذ أيام لم يتم مده بالأدوية المطلوبة من قبل المستشفى التي أودع بها حتى الآن ولكن نادينا قام بتوفيرها بمعرفته ومد المدرب بها في منزله قبل أن تصله سيارة الإسعاف أصلاً».