شكرا لقرائتكم "مسابقات اليد": الفرق تحتاج شهرا قبل استئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات فى إتحاد كرةاليد على إحتياج الأندية فترة مابين 3 اسابيع و حتى شهر إعداد قبل العودة إلى النشاط المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد مرة أخرى ، مشددا على ضرورة إنهاء مسابقات الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط قبل بدء الموسم الجديد وفقا لما تحدده الدولة خلال المرحلة المقبلة ، وقال سعيد عبد المنعم فى تصريح لـ الخليج 365 أن الإتحاد لا يزال مع إنهاء الموسم الحالى قبل بدء موسم جديد ، مشيرا إلى أن إجراءات الحافز الرياضى تم إرسال جزء منها إلى وزارة الشباب و الرياضة و يتبقى مسابقات تحتاج إلىالإنهاء لحصول اللاعبين على درجات التفوق .

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و أعلن إتحاد اليد مسبقا عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021 المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناء على قرارت الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وقال مؤمن صفا صفا أمين صندوق الإتحاد أن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،