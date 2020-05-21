شكرا لقرائتكم معذ الحناوى يعلن تجديد عقده موسمين مع الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال معاذ الحناوى مدافع الانتاج الحربى أنه جدد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين مشدداً على مخاطر الغاء الدوري هذا الموسم ، وقال الحناوى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامج "وان تو" عبر أذاعة أون سبورت : " تلقيت عروض مميزة من الدوري المصرى ولكنى فضلت البقاء مع الانتاج فى ظل الإستقرار الذى يتمتع به النادى ووقعت على عقد جديد لمدة موسمين وبشكر اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى على تعبهم معايا"، ويضيف الحناوى :" اتمنى أقدم موسمين متميزين مع الانتاج وترجع الحياة الكروية لطبيعتها خاصة ان الغاء الموسم فيه مخاطر كبيرة لكل الاندية وعواقب شديدة الخطورة".

ونجحت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية مختار مختار المدير الفنى للفريق وخالد مهدى مدير الكرة، فى تمديد تعاقد معاذ الحناوى مدافع الفريق لمدة موسمين، حيث كان عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعقدت اللجنة اجتماعاً مع الحناوى تم خلاله الاتفاق على الخطوط العريضة لعقده الجديد ليقوم اللاعب بالتوقيع بشكل رسمى على العقد.

الحناوى هو أحد ناشئى الأهلى الذين تألقوا فى صفوف فريق الشباب، ليشارك مع منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم للشباب 2009 التى أقيمت بمصر لكنه رحل عن القلعة الحمراء لعدم حصوله على الفرصة مع المدرب السابق حسام البدرى.

لاعب الأهلى انتقل للمصرى البورسعيدى بعد أشهر من انتهاء مشوار المنتخب فى كأس العالم إلى مصر المقاصة الذى مكث معه حتى صيف 2013 وانتقل إلى هلال بنى غازى الليبى الذى لعب لصالحه لمدة 6 أشهر ثم عاد لطلائع الجيش.

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ومن طلائع الجيش انتقل إلى نجوم المستقبل فى يناير 2016 فى الدرجة الثانية والذى انتقل منه بعد 6 أشهر لأسوان فى الممتاز ومنه إلى الإنتاج الحربى فى أغسطس 2017 الذى يستمر معه حتى يومنا هذا.

ودخلت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى مفاوضات مع معاذ الحناوى من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين فى إطار سعى إدارة العجلات الحربية فى إنهاء تجديد عقود نجوم الفريق، لتفويت الفرصة أمام بعض الأندية التى دخلت فى مفاوضات مع الحناوى منذ فترة.

وكان مسئولو الاتحاد السكندرى والإسماعيلى قد دخلوا فى مفاوضات مع اللاعب من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى الماضى، بعد ظهوره بشكل جيد مع الإنتاج الحربى خلال الموسم الماضى، بالإضافة للموسم الحالى، إلا أن إدارة الإنتاج الحربى نجحت فى تمديد عقد اللاعب لزيادة تركيزه داخل الملعب فى ظل اعتماد مختار مختار المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.