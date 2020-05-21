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شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تخطر اتحاد الطائرة برفض إقامة "العمومية" 26 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب خطاب للجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة يفيد برفض إقامة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة اللائحة يوم 26 يونيو المقبل و التى دعا إليها رئيس اللجنة المؤقتة لأتحاد الكرة الطائرة سامح حمدى ، وذلك بسبب تصنيف الأندية التىى لها حق التصويت ، وأوضحت اللجنة الأولمببية فى خطابها للإتحاد المصرى للعبة أنه فى حالة عقد الجمعية العمومية الشهر المقبل سوف يترتب عليه تصويت أندية من الممكن أن تخرج من التصنيف بعد 4 أيام من إنعقادها مما قد يفتح باب الطعن على هذه الجمعية بسبب تصويت أندية لا تتوافر فيها النسبة المقررة ، ومن ثم يشوب أصواتها البطلان .
خطاب الأولمبية
كما أوضحت اللجنة الأولمبية أن تصويت مراكز الشباب التى تعد بقوة القانون رقم 7 لسنة 2020 خارج منظومة الميثاق الأولمبى و إلتزاماته القانونية و هو ما يثير شبهة البطلان ، وأكدت اللجنة الأولمبية فى الخطاب إنها ترى أن الوقت المناسب لعقد الجمعية العمومية بعد الإنتهاء من التصنيف و الأستقرار على الأندية المحققة للنسبة المقررة لهذا الموسم لكى تكون عضوا بالجمعية العمومية ، وعقدت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إجتماعات خلال الأيام المقبلة من أجل صياغة بنود اللائحة الجديدة .
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