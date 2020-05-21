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شكرا لقرائتكم جدو يغازل الأهلاوية بـ"رجل القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدو ونادي القرن
وفتح مسئولو نادى الزمالك ملف نادى القرن العشرين مجددًا، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلى "الغريم التقليدى" بهذا اللقب، وقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، تصعيد الأمر هذه المرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، من خلال تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، تمهيدا لإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وعلق عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقى السابق على هذه القضية قائلا إن الحديث فى أزمة نادى القرن لا يكون فى وسائل الاعلام فمن له حق عليه التقدم بشكوى رسمية عن طريق الاتحاد المصرى لمخاطبة الاتحاد الافريقى ويطلب ردود رسميه حتى نغلق هذا الملف نهائيا.
وأضاف شطة أنه المعايير كانت واضحة عندنا تم وضعها عام 1994 اَى قبل نهاية القرن بستة سنوات دون أن يعرف أَى فريق أفضل والمعايير تعتمد على النقاط وليس بعدد البطولات وهو ما انطبق على النادى الأهلى ويليه الزمالك الذى سبق وتحدث فى هذا الأمر عن طريق كمال درويش رئيس النادى وقتها وتم الرد عليه وأيضا اشتكى نادى كوتوكو الغانى للمطالبة باللقب وتم الرد عليه هو الآخر واقتنع لأن هناك لوائح تم وضعها من لجان الكاف وهى التى طبقها الاتحاد الدولى فى هذه الفترة.
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