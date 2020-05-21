شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. محمد صلاح يفضل المطبخ الإيطالى بجانب المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي المصري اللاعب محمد صلاح أنه يفضل تناول الطعام الإيطالي بجانب أصناف من الطعام المصري.
وكان قد ذكر ذلك موقع celebrityunfold ، وكانت قد عادت الحياة من جديد، أمس ، إلى ميلوود، مركز تدريبات نادى ليفربول الإنجليزي، مع عودة نجوم فريق الريدز، يتصدرهم النجم المصرى محمد صلاح، بعد غياب 68 يوما، منذ توقف النشاط الرياضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لخوض التدريبات بشكل فردى، منذ وداع بطولة دورى أبطال أوروبا، على يد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة 3 – 2، فى إياب دور الـ16 من البطولة، ولكن يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحإلى بسبب تفشى فيروس كورونا.
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