شكرا لقرائتكم الأهلى نافيا مفاوضات المغربى محسن متولى: انتو بتجيبوا الكلام ده منين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت تقارير صحفية مغربية قد ذهبت إلى أن الاهلي دخل في مفاوضات مع محسن متولي صاحب الـ34 عاماً بل أن التقارير أكدت أن المهاجم المغربي رحّب بالعرض الأهلاوي بما يعني دخول المفاوضات مرحلة مُتقدمة لحسمها في ميركاتو الصيف المقبل قبل أن يُبدد أمير توفيق هذه المفاوضات شكلاً وموضوعاً ويؤكد أن الأهلي لم يتحدث مع مهاجم الرجاء المغربي.
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