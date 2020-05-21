شكرا لقرائتكم الأهلى نافيا مفاوضات المغربى محسن متولى: انتو بتجيبوا الكلام ده منين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن مفاوضات النادي مع محسن متولي مهاجم فريق الرجاء المغربي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة ، موضحاً في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الأطلاق ولا يعدو كونه مجرد إجتهادات لا أساس لها على أرض الواقع لأن الاهلي لم يدخل في أية مفاوضات من قريب أو بعيد مع المهاجم المغربي ، مُتساءلاً: من أين يأتي هؤلاء بمثل هذه الأنباء وتلك المفاوضات الغريبة التى لا نسمع عنها إلا في وسائل الإعلام فقط. كانت تقارير صحفية مغربية قد ذهبت إلى أن الاهلي دخل في مفاوضات مع محسن متولي صاحب الـ34 عاماً بل أن التقارير أكدت أن المهاجم المغربي رحّب بالعرض الأهلاوي بما يعني دخول المفاوضات مرحلة مُتقدمة لحسمها في ميركاتو الصيف المقبل قبل أن يُبدد أمير توفيق هذه المفاوضات شكلاً وموضوعاً ويؤكد أن الأهلي لم يتحدث مع مهاجم الرجاء المغربي.

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