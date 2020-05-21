شكرا لقرائتكم هشام يكن : الحديث عن تواطئ كاف فى أزمة نادي القرن "لايليق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق جميع أطراف أزمة نادي القرن للجلوس والتشاور سواء كان من جانب إدارة الاهلى والزمالك ومسئولي الكاف لتوضيح أسباب حصول الاهلى على اللقب

وأضاف يكن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الحديث حول تواطيء مسئولي الكاف فى منح الأهلى اللقب كلام لا يصح ولا يليق اتهام الناس بالباطل بدون أي دليل

وعن لجنة الزمالك المختصة قال يكن أن الامر غير منطقى خاصة وأن فيفا لن تحكم بقرار حالي منافى لقرار سابق لها ويجب دراسة الأمر جيدا قبل اتخاذ هذه الخطوة بشكل رسمى

وكانت إدارة نادى الزمالك، أعلنت تقدمها بشكوى الخاصة بملف نادى القرن، بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى ، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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