شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يناقش استئناف النشاط مع هيئة ستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة مع هيئة ستاد القاهرة اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة لمناقشة اليات عودة التدريبات تمهيدا لعودة النشاط الرياضي منتصف يونيو المقبل تنفيذا لتوصيات وتعليمات مجلس الوزراء ، ومن المقرر ان تشهد الجلسة مناقشة الاماكن المخصصة لتدريب مختلف الالعاب المقرر عودة نشاطها سواء فى صالات الأستاد او الاستعانة بالمركز الاولمبى بالمعادى.

وأكد أشرف صبحى أن التدريبات ستعود بشكل جزئي يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأي رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية.. وأضاف صبحى ان الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيتم القيام بها ، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .