شكرا لقرائتكم "ركود" محتمل يثير مخاوف قطر قبل مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر عن شعورهم بالقلق من أن العديد من المشجعين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال إذا تسببت جائحة فيروس كورونا في ركود عالمي، وفقا لما بثته وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأوضح الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم حسن الذوادي أن "كل شيء يبدو غير واضح حالياً، نحن ندخل في حالة ركود، كما أن هناك قلقا بشأن الاقتصاد العالمي وقدرة المشجعين على تحمل تكاليف السفر وتحمل القدوم والإقامة ومتابعة مباريات كأس العالم".

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ومن المتوقع أن تعاني العديد من البلدان فترات ركود طاحنة نتيجة للجائحة ومن الإغلاق وقيود حظر التجوال والحجر الصحي، وكان قد تم تأجيل الأحداث الرياضية من بينها كأس أوروبا لكرة القدم التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل لتؤجل إقامتها حتى عام 2021.

وتواجه قطر مشكلة في الملاعب، إذ إن الدوحة تحاول إكمال 6 ملاعب من أصل 8 تنوي استضافة المونديال خلالها، مع قرابة 30 شهرا على انطلاق البطولة.

وتخلت شركة الخطوط الجوية القطرية، المملوكة للحكومة وأحد رعاة مونديال 2022، عن 20% من العاملين بها بسبب المصاعب المالية التي تعاني منها.