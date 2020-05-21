شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كيف يتعامل الأهلي مع ملف صالح جمعة قبل بدء ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل هناك جديد فى ملف صالح جمعة لاعب الأهلى داخل النادى.. هل بات رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء فى الصيف قراراً نهائياً.. كيف يتعامل النادى مع اللاعب حالياً.. لمإذا غضب فايلر من اللاعب بهذه الصورة؟.. أسئلة كثيرة تدور فى ذهن رجل الشارع الأهلاوى على وجه التحديد خلال الفترة الماضية وجعلت الجميع يتحدث عن مصير صالح جمعة، وهو ما نسرده فى سياق التقرير التالى من خلال تساؤلات واستفسارات تتعلق بمصير صالح جمعة الذى لا يختلف أحد على قدراته ومهاراته الفنية، لكن عدم التزامه جعل أيامه فى الأهلى معدودة للغاية.

س: ما هو موقف صالح جمعة فى الأهلى حالياً؟

ج: يتواجد ضمن صفوف الفريق ويلتزم بالبرنامج التدريبى المنزلى شأنه شأن جميع لاعبى الفريق بسبب الإجراءات المُتبعة للحد من انتشار "كورونا".

س:هل هناك جديد بخصوص مستقبل اللاعب فى الأهلي؟

ج: لا.. فالأمور كما هى.. فايلر المدير الفنى للفريق لا يرغب فى بقاء صالح جمعة ويُطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

س: مإذا عن العروض المتاحة حالياً لشراء صالح جمعة؟

ج: الأهلى ينتظر وصول عروض رسمية لضم اللاعب فى ميركاتو الصيف من أجل مناقشتها بعد قرار فايلر بعدم الحاجة لوجود اللاعب.

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س: هل يرفض فايلر بقاء صالح جمعة لعدم التزمه فقط؟

ج: لا.. فهناك سبب آخر فنى لعدم حاجة فايلر لبقاء صالح جمعة، وهو عدم تحرك اللاعب وعدم بذل أى مجهود فى الملعب حينما يفقد الكرة، وهذا أمر سلبى للغاية فى أى لاعب، وفقاً للكرة الحديثة التى تُحتّم على أى لاعب التحرك والقيام بأدوار أخرى عندما يفقد الكرة، حيث يستوجب عليه الالتحام مع الخصم لاستخلاص الكرة ومساعدة زملائه فى ألفريق دفاعاً وهجوماً.

فايلر وصف طريقة لعب صالح جمعة بغير المناسبة له، لذا طلب رحيله لأنه لا يحتاج إلا للاعب الذى يُنفّذ فكره وخططه حتى لو كانت إمكايناته الفنية أقل من إمكانيات صالح جمعة.

س: ماذا عن أزمة "إنستجرام" بين صالح جمعة والأهلي؟

ج:صالح جمعة نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ونشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم حينما ألقى أحمد زاهر الطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يحذف صالح جمعة تلك الصورة من صفحته بعد الهجوم عليه.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه، مؤكداً أنه تم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والإساءة لمدربه فى نفس التوقيت.