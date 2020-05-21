شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: اللجوء للمحكمة الرياضية حل مناسب لإنهاء "فتنة" نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر أن الطريق الذى سلكه الزمالك باللجوء للجهات الدولية الرياضية لحل أزمة نادى القرن هو القرار الأنسب لغلق هذا الملف، وقال سيف زاهر فى برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت، "كل فترة الزمالك يفتح ملف جائزة نادى القرن، الزمالك لديه دفوعه والأهلى يتسلح بقرار الكاف الذى أعطاه اللقب، لذا فإن قرار الزمالك بتصعيد الأمر للجهات الدولية هو الحل الأنسب للتخلص من هذه الأزمة نهائياً، ننتظر قرار المحكمة الرياضية وبعدها سنغلق الملف للأبد ولابد ألا نفتحه مجدداً ".

وتحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

Advertisements

ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.

كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.

ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.