شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يخوض تدريبات بدنية فى حديقة منزله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الأنجولى جيرالدو دى سيلفا، صانع ألعاب الأهلى، تدريبات بدنية قوية فى منزله فى إطار تدريباته المنزلية تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، حسب تأكيدات مجلس الوزراء الذى أكد على عودة النشاط الرياضى تدريجيا منتصف يونيو المقبل، ويحرص اللاعب الأنجولى على خوض التدريبات المنزلية كأحد الإجراءات الأحترازية فى ظل تفشى وباء "كورونا"، ويحاول اللاعب الحفاظ على لياقته البدنية من خلال هذه التدريبات التى يشرف عليها الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وتلقى جيرالدو عرضاً "شفهياً" خلال الفترة القليلة الماضية من أحد الأندية العربية بشمال أفريقيا، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم لقائمة العروض الأخرى التى طلبت التعاقد مع "جناح" الأهلى الصيف المقبل، حيث سبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

وبخلاف العروض الخارجية هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

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ويمتلك اللاعب الأنجولى عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه "جناح" الأهلى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.