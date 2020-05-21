شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعين بالجهاز الطبى لوضع تصور شامل حال عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لإنبى الاستعانة بالجهاز الطبى للفريق لوضع تصور شامل حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، ويعكف حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، بالتشاور مع جهازه المعاون، على تجهيز خطة الفريق والسيناريوهات المختلفة حتى تكون جاهزة انتظاراً لموقف النشاط الكروى، حيث ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال اجتماع أمس، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الاجتماع الذى شرح فيه حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الاتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والاحترازية التى يمكن أن تتخذ.

وتأتى هذه الخطة فى ظل الاستعدادات لعودة النشاط الرياضى تدريجياً بداية من منتصف يونيو المقبل، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكراً بعد الجلسات التى عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة لـ12 شهر القادمين، وأكد المهندس هشام حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية تبذل مجهودا كبيرا منذ فترة طويلة لمناقشة الخطط الطبية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو وحاليا نعمل على خطة شامله للرياضة من أجل أن نكون جاهزين فى أى وقت لعودة الرياضة ولا نجد أنفسنا فى تأخر لأن الوضع الحإلى صعب للغاية ويجب أن نكون جاهزون مبكرا ولدينا خطط مستقبلية لمواجهة كل الأوضاع القادمة والإستعانة بتجارب الدول الأخرى مهم من أجل الإستفادة من الإيجابيات والسلبيات وما يناسب مصر لأن ما يهمنا هو صحة لاعبينا وعودة النشاط الرياضى بشكل أمن.

وطالب الجهاز الفنى لإنبى، اللاعبين، بخوض بعض تدريبات الجرى خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، حيث يحرص حلمى طولان على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأدية تدريبات الحجر المنزلى، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبون فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، فى ظل حرص الجهاز الفنى للفريق البترولى على متابعة حالة اللاعبين أولا بأول.

وخاض نادى إنبى هذا الموسم 18 مباراة فى الدورى الممتاز، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى، على تجهيز اللاعبين ومتابعة إجراءات حالتهم البدنية خلال فترة التوقف، حتى يكونوا مستعدين فى حال تقرر استئناف النشاط الرياضى هذا الموسم.