شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر باهر المحمدى بشرط الموافقة على رحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو الإسماعيلى باهر المحمدى، كابتن الفريق، بشرط إدارة النادى للموافقة على إعارته بنهاية الموسم الجارى، ووضعوا شرطًا للموافقة على عرض العين الإماراتى والسماح لباهر المحمدى بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجارى، حيث اشترط الإسماعيلى تمديد اللاعب تعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما أن عقد باهر مع الدراويش يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترطوا تعاقد اللاعب ليصبح مرتبطا بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه، عن طريق بعض الوسطاءن أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".

المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.

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