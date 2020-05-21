شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستفسر من الأهلى عن الموقف النهائى لناصر ماهر وصلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل، فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى. ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل.

ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .

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من ناحية أخرى، أكد حمادة صدقى أنه ليس لديه مانع فى بيع حسام حسن نجم الفريق فى الموسم المقبل، قائلا، "نمتلك لاعبين مميزين فى الفريق قادرين على تعويض حسام حسن".

وأضاف صدقى، فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك اجتماعات مستمرة بينه وبين المهندس فرج عامر رئيس النادى لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف النشاط مرة أخرى.

وبشأن رغبة 13 ناديا فى إلغاء الدورى الممتاز، قال صدقى، "لى اقتراح بإستكمال النشاط ويتم إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وعمل دورى من مجموعتين الموسم المقبل، وفى الموسم التالى يعود النظام القديم كما هو من أجل إنقاذ الموسم الحالى".