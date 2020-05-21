رسميًا.. صنداونز يعلن تجديد عقد موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي صنداونز بطل جنوب أفريقيا، تجديد عقد مدرب الفريق بيتسو موسيماني لمدة أربع سنوات مقبلة.
وكان صاحب الـ55 عامًا من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو المقبل قبل أن ينجح مالك النادي باتريس موتسيبي في التوصل لاتفاق مع موسيماني.
وقال مالك صنداونز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس :"قلت دائمًا أنني أريد الاحتفاظ بموسيماني، إنه أليكس فيرجسون".
وكان موسيماني قاد صنداونز منذ عام 2012، حيث استطاع أن يتوّج بأربعة ألقاب دوري، إلا أن أبرز ألقابه كان بالتتويج بنسخة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في 2016.
صنداونز في الموسم الحالي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري بفارق أربع نقاط عن المتصدر كايزر تشيفز إلا أن الفريق والملقب بـ"البرازيليون" لديهم مباراة مؤجلة.
أما على الصعيد الأفريقي، فودّع بطل جنوب أفريقيا منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية على يد الأهلي بالخسارة في القاهرة (2-0) ثم التعادل في جنوب أفريقيا بهدف لمثله.
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