تقارير: ستاندر لياج يتراجع عن الاهتمام ببنشرقي لسببين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية من بلجيكا أن نادي ستاندر لياج البلجيكي، تراجع نسبيًا بالاهتمام بضم المهاجم المغربي أشرف بنشرقي نجم فريق الزمالك في الموسم الحالي.

وبحسب صحفية "voetbalnieuws" البلجيكية، فإن بنشرقي أصبح بعيدًا عن حسابات ستاندر لياج نظرًا للصعوبات المالية التي يواجها الفريق البلجيكي في الفترة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة البلجيكية أن الوضع المالي في نادي ستاندر لياج جعلت الإدارة تتخلى عن ثنائي الفريق لويس بيدرو كافاندا وأورلاندو سا.

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أما السبب الثاني والذي جعل النادي البلجيكي يتراجع عن ضم بنشرقي وهو وجود منافسة قوية من طرابزون سبور التركي على ضم اللاعب والذي دخل أيضًا ضمن اهتمامات مونبلييه الفرنسي.

ويُعد بنشرقي أحد أهم أبرز لاعبي الزمالك في الموسم الحالي (2019 - 2020) نظرًا لما قدمه على المستوى الفردي أو الجماعي، حيث استطاع أن يشارك في 21 مباراة بجميع المسابقات ليسجل تسعة أهداف ويصنع خمس تمريرات حاسمة.

وعلى صعيد البطولات، فنجح بنشرقي أن يحقق ثلاث بطولات مع الزمالك حتى الآن بواقع بطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز ثم التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي والسوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

بنشرقي لديه عقد مع الزمالك يربطه بالقلعة البيضاء حتى صيف 2022، حيث انتقل مهاجم "أسود الأطلس" للأبيض منذ الصيف الماضي قادمًا من الهلال السعودي.