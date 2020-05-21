مارتينيز: بإمكان هازارد الفوز بـ"بالون دور" مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خافيير مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، إن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية (بالون دور).

وانتقل هازارد إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من تشيلسي، ولم يبتسم الحظ للاعب البلجيكي في موسمه الأول بالقميص الملكي حيث أبعدته الإصابات عن المشاركة الأساسية مع الميرنجي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو "كادينا سير" قال مارتينيز: "في بعض الأحيان قد تواجه بداية صعبة مع ناديك الجديد، وليس من السهل اللعب لنادي عظيم مثل ريال مدريد".

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وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي: "أعتقد أن مشجعي ريال مدريد واثقون من أنه سيحقق العديد من النجاحات".

وتابع: "إنه سعيد للغاية مع ريال مدريد، وأعتقد أن بإمكانه الفوز ببالون دور دون أدني شك".

جدير بالذكر أن الاتحاد البلجيكي أعلن أمس الأربعاء تجديد عقد مارتينيز حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر.