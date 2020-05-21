استادات : انشاء اندية سيتي كلوب حق أصيل لنا وشائعات مغرضة لإجهاض المشروع

كشفت شركة استادات عن حقها في إنشاء أندية خاصة علي الاستادات الرياضية طبقا للبروتوكول الموقع بين الشركة ووزارة الرياضة .

وأكد مصطفي طنطاوي مدير إارة الإعلام والاتصال بالشركة والمتحدث الرسمي ، أن البرتوكول ينص علي التطوير وتنفيذ كأفة الأفكار التي من شأنها رفع كفاءة الاستادات وبالتالي فإن كلام البعض حول عدم وجود نص صريح في البرتوكول بإنشاء أندية كلام لا محل له من الإعراب.

وقال طنطاوي أن الشركة ستقوم بتطوير الاستادات سواء ملاعب او مدرجات او غرف ملابس او صالات وحمامات سباحه وخلافه مع انشاء أندية اجتماعية تخدم المحافظات بأسعار مخفضة في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار العضويات في الاندية .

وأكد طنطاوي أن ما يردده البعض حاليا حول الطلبات من جانب الشركة

لرفع مقابل تدريب الفرق غير صحيح خاصة أن المنشأت الرياضية مغلقة بالفعل خلال هذه الفترة بسبب فيروس كورونا ، وبالتالي فلم نتحدث مع أحد في الوقت الحالي.وشدد طنطاوى علي أن الفرق تدفع بالفعل مقابل حق الاستخدام ولاشك أن هذا المقابل سيزيد زيادة طفيفة مقابل أستخدام الاستادات من جانب الفرق سواء للتدريب او إقامة المباريات بما يتناسب مع التطور الكبير في الخدمة التي ستقدم لهم.وأضاف طنطاوي أن البعض يحاول إجهاض المشروع داخل الاستادات والإدعاء بمنع الفرق من التدريب وطلب مبالغ عالية ومبالغ فيها من الفرق مقابل الاستمرار في التدريب ، وللأسف هذا كلام غير صحيح بالمرة وهدفه إجهاض مشروع قومي كبير ، خاصة أن بعض هولاء مستفيد حاليا سواء من الاكاديميات التي يتم إنشائها وتحقق لهم عائد كبير ، بالإضافة إلي تحويل الصالات الرياضية لصالات أفراح وخلافه كل هذا سوف ينتهي تماما مع بدء عمل الشركة وهو أمر يزعج هولاء بشدة ، وجعلهم يطلقون الشائعات التي من هدفها إفساده.



كان الدتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقي طلب إحاطة ضد تجاوز شركة استادات القابضة حدود البروتوكول الموقع بينها وبين وزارة الرياضة وإنشاء سلسلة أندٌية بإسم club city على هذه المنشئات الرياضية بقيمة استثمارات تبلغ مليار جنيه ، والإعلان عن سعر العضوية ما بين 32 و 62 الف جنيه وهو ما يخالف البرتوكول الموقع ، والذي منحهم الحق في التطوير ورفع كفاءة المنشأت الرياضية لمدة معينة وليس استثمار تجاري ، وحذر الطلب من تعارض هذا المشروع مع المادة 84 من الدستور المصري.