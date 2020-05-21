روابط الرياضية تزيح الستار عن تصميم الملابس الجديدة لأبطالها الاولمبيين

كشفت روابط الرياضية عن الزى الخاص بابطالها الاولمبين خلال مشاركتهم فى البطولات المقبلة عقب عودة الحياة الرياضية مرة اخرى خلال الفترة القادمة.

ويأتى ذلك بناء على البروتوكول الموقع بين روابط الرياضية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة د. اشرف صبحى.

حيث يتميز الزى التى صممته المصممة الايطالية من اصل مصرى ياسمين كمال بالحضارة الفرعونية القديمة باعتباره دليل على المكانة الاجتماعية المرموقة والازدهار والتقدم ومن اهم عناصر التصميم الوشاح الخاص بالجزء العلوى

من الصدر ومايزينيه من الاحجار النادرة والجواهر الثمينةوتم اختيار الالوان بلون علم مصر الاحمر والابيض والاسود للتأكيد على المكانة الكبيرة التى يتمتع به علم الدولة المصرية الحديثة بالاضافة الى تواجد اهرامات الجيزة والتى تعد احد عجائب الدنيا السبعة .

يذكر ان روابط الرياضية هى الوكيل الحصرى ل 22 لاعب ولاعبة فى الالعاب الواعدة وهم هداية ملاك

ونور حسين ورضوى رضا وعبد الرحمن وائل ابطال التايكوندو وعلى الصاوى وجيانا فاروق وشيماء ابو اليزيد ابطال مصر فى الكاراتية وعلاء ابو القاسم ومحمد عامر ابطال سلاح الشيش والثنائى محمد طاهر زيادة وكريم الزغبى ابطال الفروسية ومحمد ابراهيم كيشو وسمر حمزة فى المصارعة وايهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل فى العاب القوى وسارة سمير فى رفع الاثقال ودينا مشرف بطلة تنس الطاولة واحمد قمر لاعب الرماية وعلى خلف الله فى السباحة وعلى زهران فى الجمباز الثنائى شريف عثمان بطل رفع الاثقال البارالمبى وايه ايمن بطلة السباحة البارالمبية.