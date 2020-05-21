في مثل هذا اليوم..الأهلي يتوج بطلا للدوري علي حساب المحلة

توج الأهلي بطلا لبطولة الدوري المصري لموسم عام 1975/1976 ، بعد أن فاز الأهلي علي غزل المحلة برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مثل يومنا.

وأحرز رباعية الأهلي في تلك المباراة كلا من : أحمد عبدالباقي و محمود الخطيب و محسن صالح و مصطفي عبده.

وكان هذا هو الموسم العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويعتبر هو اللقب الثالث عشر

في تاريخ الأهلي، والثاني له علي التوالي ، بعد أن فاز علي غزل المحلة ذهابا بهدف نظيف، وفي لقاء العودة الذي حسم فيه اللقب تمكن الأهلي من سحق المحلة برباعية نظيفة، وأجري نظام الدوري في هذا العام علي مجموعتين، الأولي تصدرها غزل المحلة برصيد 36 نقطة، والثانيه تصدرهاالأهلي برصيد 38 نقطة.

ولعب الأهلي في تلك الفترة تحت قيادة المدير الفني هيديكوتي ، وضمت قائمة لاعبيه كلا من: إكرامى، حسن حمدى، أحمد عبدالباقى، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبدالحليم، محسن صالح، مصطفى عبده، طاهر الشيخ، محمود الخطيب، عبدالعزيز عبدالشافى (زيزو)، مختار مختار، عبدالمنعم مصطفى، الشهير بشطة، عصام عبدالمنعم، أنور سلامة، شوقى عبدالشافى، هانى مصطفى، جمال عبدالعظيم، محمود عبدالحى، إبراهيم عبدالصمد.

شاهد أهداف الأهلي في مرمي غزل المحلة:-



هدف محمود الخطيب:

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هدف أحمد عبدالباقي:-

هدف مصطفي عبده :-

هدف محسن صالح:-