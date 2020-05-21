ريال مدريد يكثف مفاوضاته لضم ماني

يكثف نادي ريال مدريد الإسباني محاولاته من أجل ضم النجم السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كتب موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي، أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، يرغب بضم ماني لتعزيز خط الهجوم، وأن السنغالي تفوق على مبابي.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن مسؤولو ريال مدريد يرون بأن المفاوضات من أجل ضم ماني، أسهل من التفاوض مع نادي العاصمة الفرنسية، من أجل مبابي، ووضعوا النجم السنغالي هدفًا أساسيًا لهم. الفرنسي، أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، يرغب بضم ماني لتعزيز خط الهجوم، وأن السنغالي تفوق على مبابي.وأضاف الموقع الفرنسي، أن مسؤولو ريال مدريد يرون بأن المفاوضات من أجل ضم ماني، أسهل من التفاوض مع نادي العاصمة الفرنسية، من أجل مبابي، ووضعوا النجم السنغالي هدفًا أساسيًا لهم.

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