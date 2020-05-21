دي يونج: لست جاهزا لخوض منافسات الدوري الأسباني

قال الهولندي فرانكي دي يونج لاعب خط وسط فريق برشلونة أنه غير جاهز للعودة مسابقات الدوري الإسباني.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: أنا لست جاهزًا بنسبة

100% للعودة للدوري الإسباني، بالرغم من عودة التدريبات والتدريب في فترة العزل الصحي إلا أنني لست جاهزًا بالكامل.

وأشار الى أنه رغم كل ذلك يشعر بحالة جيدة، لرؤية زملائه للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

يذكر أن الدوري الإسباني متوقف من شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.