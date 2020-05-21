لويس ادوارد محترف المقاولون لـ "الوفد" :الدورى المصرى جيد للغاية وسعيد مع الفريق

قال الكولومبي لويس إدوارد محترف المقاولون العرب، بأنه يقضي وقته بالمنزل في ظل جائحة فيروس كورونا، ويواصل التدريبات المنزلية من أجل الجاهزية في حال عودة الدوري الممتاز.

وأضاف لويس إدوارد في حواره مع بوابة "الوفد": " اقوم التدريبات المنزلية و ملتزم في المنزل

مع عائلتي بالحجر المنزلي، ونأمل أن تتحسن الأمور، ثم يعود الدوري".

وعن لعبه مع المقاولون وكونه لاعب لاتيني محترف بالدوري المصري قال إدوارد:" أشعر بحالة جيدة للغاية مع النادي، منذ انضمامي لهم، هم يعاملوني

بشكل جيد، ووثقوا بي و احاول تقديم اداءًا جيدًا مع الفريق، وأعتقد أنني اللاعب اللاتنيني الوحيد في النادي".

وعن تقييمه الدوري المصري، قال اللاعب الكولومبي:" الدوري يتمتع بمستوى جيد للغاية، ومهارة، لكن يحتاج بعض الجوانب للتحسن، وأتمنى عودته قريبًا، من أجل مواصلة اللعب، هناك دوريات أخرى أعلنت عودتها و بدأوا في التدريب، لذا أمل ذلك هنا".