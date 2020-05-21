قلق في قطر بسبب مونديال 2022.. تعرّف على السبب

أعرب منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر عن شعورهم بالقلق من أن العديد من المشجعين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال إذا تسببت جائحة فيروس كورونا فيركود عالمي.
من المتوقع أن تعاني العديد من البلدان فترات ركود طاحنة نتيجة للجائحة ومن الإغلاق وقيود حظر التجوال والحجر الصحي، وكان تم تأجيل الأحداث الرياضيةمن بينها كأس أوروبا لكرة القدم التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل لتؤجل إقامتها حتى عام 2021.
وتواجه قطر مشكلة في الملاعب، إذ إن الدوحة تحاول إكمال 6 ملاعب من أصل 8 تنوي استضافة المونديال خلالها، مع قرابة 30 شهرًا على انطلاق البطولة.
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