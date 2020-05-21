كابيلو : لو انضم هالاند لـ صلاح ومانى فى ليفربول لأصبحوا ثلاثى مدمر

يرى المدرب المخضرم، فابيو كابيللو، ان إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند لو كان اختار الانضمام لصفوف ليفربول، سيكون خط هجومي مدمر للريدز مع محمد صلاح وساديو

ماني.

واضف كابيلوو في تصريحات إذاعية:" اتوقع تألق هالاند في الدوري الإنجليزي، مع فريق مثل ليفربول، بجوار محمد صلاح

وماني، سيكون الثلاثي مدمر".

وتابع:" هو مميز، وسريع وحسه التديفي مميز، بالإضافة لقوته، وتحركه الجيد".

وانضم هالاند لصفوف دورتموند في يناير الماضي، قادمًا من نادي آر بي سالزبوج النسماوي، ويقدم مستويات رائعة للغاية مع فريقه الألماني.