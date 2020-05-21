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كابيلو : لو انضم هالاند لـ صلاح ومانى فى ليفربول لأصبحوا ثلاثى مدمر

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يرى المدرب المخضرم، فابيو كابيللو، ان إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند لو كان اختار الانضمام لصفوف ، سيكون خط هجومي مدمر للريدز مع محمد صلاح وساديو

ماني.

واضف كابيلوو في تصريحات إذاعية:" اتوقع تألق هالاند في ، مع فريق مثل ليفربول، بجوار محمد صلاح

وماني، سيكون الثلاثي مدمر".

وتابع:" هو مميز، وسريع وحسه التديفي مميز، بالإضافة لقوته، وتحركه الجيد".

وانضم هالاند لصفوف دورتموند في يناير الماضي، قادمًا من نادي آر بي سالزبوج النسماوي، ويقدم مستويات رائعة للغاية مع فريقه الألماني.

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