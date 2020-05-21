رفض البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، متمسكًا بحلم الانتقال للفريق الكتالوني.
ويهتم نادي برشلونة من أجل بيانيتش، حيث يراه مثاليًا لخط وسطه من أجل
وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيانيتش أخبر مسؤولو النادي الباريسي، بأنه غير مهتم للذهاب لـ باريس سان جيرمان.
وتابعت الصحيفة، ان برشلونة يقترب من اتمام صفقته مع يوفنتوس، وستكون صفقة تبادلية، لكن لم يتم تحديد اللاعب من قبل البرسا، لكن كان مسؤولو يوفنتوس طالبوا ضم أرثر ميلو، لكن يتمسك كلا من اللاعب والنادي بالبقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بيانيتش يتمسك بحلم برشلونة ويرفض باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.