بيانيتش يتمسك بحلم برشلونة ويرفض باريس سان جيرمان

رفض البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي، الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، متمسكًا بحلم الانتقال للفريق الكتالوني.

ويهتم نادي برشلونة من أجل بيانيتش، حيث يراه مثاليًا لخط وسطه من أجل

تعزيزه، كما أن اللاعب يحلم باللعب ضمن صفوف البرسا.وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيانيتش أخبر مسؤولو النادي الباريسي، بأنه غير مهتم للذهاب لـ باريس سان جيرمان.وتابعت الصحيفة، ان برشلونة يقترب من اتمام صفقته مع يوفنتوس، وستكون صفقة تبادلية، لكن لم يتم تحديد اللاعب من قبل البرسا، لكن كان مسؤولو يوفنتوس طالبوا ضم أرثر ميلو، لكن يتمسك كلا من اللاعب والنادي بالبقاء.