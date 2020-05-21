إصابة 8 لاعبين بنادي سانتوس لاجونا المكسيكي بكورونا

أعلن نادي سانتوس لاجونا، الذي ينافس في دوري الدرجة المكسيكية الأولى لكرة القدم، إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا.
أكدت رابطة الدوري: نتائج الفحوص الطبية التي أجراها نادي سانتوس اكدت إصابة ثمانية لاعبينبفيروس كورونا وجميعهم لا يعانون من أي عوارض.
لم يكشف النادي أو الرابطة هويات اللاعبين، وأجريت هذه الفحوص تمهيدًا لعودة محتملة إلى التمارين بدءًا من
وسجلت سابقًا إصابتان فقط في كرة القدم المكسيكية طالتا كل من رئيس الرابطة انريكي بونيا ورئيس نادي سان لويس ألبرتو ماريرو.
ويحتل سانتوس المركز الثالث في الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط عن كروز أزول المتصدر وأربع نقاط عن ليون الثاني.
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