رياضة | الغندور يكشف كواليس رفض أمير مرتضى الظهور مع رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الغندور يكشف كواليس رفض أمير مرتضى الظهور مع رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية، بعدما قام بالرد على هجوم مهيب عبد الهادي، أحد القائمين على برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يبث عبر فضائية mbc مصر، حيث اتهم نجم الزمالك السابق باختلاق قصة عن رفض أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، الظهور في برنامج المقالب الشهير.

وقال الغندور "أمير نفسه هو من أعلن عن ذلك خلال ظهوره ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق، كان من الأفضل أن تكذب أمير مرتضى إن كنت قادرا على ذلك".

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وأضاف "دار بينك وبين أمير مرتضى اتصال هاتفي عرضت خلاله 500 ألف جنيه، مقابل الظهور مع رامز جلال، إلا أنه رفض ذلك".

وشدد خالد الغندور، عاتبك مرتضى منصور، رئيس النادي برسالة شديدة اللهجة، عبر هاتفك وقال لك "عيب عليك مش أمير اللي يطلع مع رامز جلال".

وأتم لاعب الزمالك السابق، أن ما ذكره عبر صفحتك الشخصية على "فيس بوك" برغبة النجوم من فنانين ورياضيين للظهور ببرنامج رامز جلال، يؤكد عدم مصداقية البرنامج لمعرفتهم مسبقًا بالمقلب.